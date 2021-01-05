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Лень не набрал очков в поражении от Бостона
Печальная картина
Торонто, с треском провалив вторую четверть, в Тампе проиграл Бостону (114:126) и усугубил свой провальный старт сезона до 1-6.
Алексей Лень от главного тренера Рэпторс Ника Нерса получил почти 9 минут игрового времени. Украинец отметился только одним неточным броском с игры, а также сделал 2 подбора и дважды нарушил правила. Показатель полезности Леня составил «-6».
Лень в первом сезоне в Торонто в среднем за игру набирает по 3,8 очка и 2,5 подбора. Это худшая результативность центрового сборной Украины с момента его дебютного сезона в НБА в 2013-2014 годах.
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