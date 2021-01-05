Химик подписал экс-форварда Прометея

Химик официально сообщил о заключении контракта с украинским тяжелым форвардом Александром Антиповым.

"Тренерский штаб южненского клуба был заинтересован в подписании игрока передней линии после того, как стало понятно, что травмированный Вашингтон до конца сезона уже не сможет помочь команде. Этим игроком стал Александр Антипов, который хорошо знаком с системой работы Химика. Игрок подписал контракт с клубом до конца сезона", - сообщает официальный сайт клуба.

Антипов сезон 2020-2021 начинал в Прометее. В 11 матчах Суперлиги баскетболист в среднем за игру набирал по 1,9 очка и 0,5 подбора.

Антипов выступал в Химике с 2015 по 2019 года. За этот период Александр дважды стал чемпионом Украины.

Возвращение Александра Антипова в Химик может состояться 8 января в матче с Харьковскими Соколами.