Инсайдер назвал пакет Торонто за Хардена

Известный обозреватель Брайан Уиндхёрст полагает, что руководство "Торонто Рэпторс" уже сформировало для "Хьюстон Рокетс" предложение по обмену Джеймса Хардена.

По версии Уиндхёрста, команда из Канады предложит "Рокетс" за звёздного защитника одного из своих ведущих игроков Паскаля Сиакама, а также ряд других активов.

"Предложение „Торонто“ разгадать не так уж и трудно. Уверен, что в пакет будет включён Паскаль Сиакам и, вероятнее всего, Малаки Флинн. Кроме того они добавят несколько драфт-пиков первого раунда", — приводит слова Уиндхёрста Parlons-basket.

Напомним, Джеймс Харден в межсезонье запросил обмен из "Хьюстон Рокетс", но пока требование игрока так и не было удовлетворено. Ранее претендентами на Хардена называли "Милуоки Бакс", "Бруклин Нетс" и "Майами Хит".