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НБА: Лейкерс удержали победу над Мемфисом, Клипперс уступили Сан-Антонио

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс удержали победу над Мемфисом, Клипперс уступили Сан-Антонио
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Бруклин – Юта 130:96 (35:14, 28:30, 35:29, 32:23)

Мемфис – Лейкерс 92:94 (24:19, 25:26, 19:22, 24:27)

Денвер – Миннесота 123:116 (34:22, 28:43, 31:31, 30:20)

Клипперс – Сан-Антонио 113:116 (27:36, 17:27, 40:22, 29:31)

Портленд – Чикаго 108:111 (39:21, 15:24, 31:36, 23:30)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
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