Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Лейкерс удержали победу над Мемфисом, Клипперс уступили Сан-Антонио
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Бруклин – Юта 130:96 (35:14, 28:30, 35:29, 32:23)
Мемфис – Лейкерс 92:94 (24:19, 25:26, 19:22, 24:27)
Денвер – Миннесота 123:116 (34:22, 28:43, 31:31, 30:20)
Клипперс – Сан-Антонио 113:116 (27:36, 17:27, 40:22, 29:31)
Портленд – Чикаго 108:111 (39:21, 15:24, 31:36, 23:30)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Срна: Раньше чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского
- 17 миллионов в год. Диего Коста получил предложение из Саудовской Аравии
- Миколенко: Кто самый жирный в Динамо? Жора Бущан. Я имею ввиду, по проценту жира
- Михайлюк набрал 15 очков в поражении от Бостона
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...