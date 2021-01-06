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Шикарная комбинация Бруклина – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие хайлайты игрового дня
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов игрового дня.
На первом месте оказался эффектный ассист Кайри Ирвинга и данк Джарретта Аллена в матче между Бруклином и Ютой.
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