  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей подписал опытного американского форварда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей подписал опытного американского форварда

Баскетбол
(1 голосов)

Солидное усиление

Прометей подписал опытного американского форварда
Новина українською

БК Прометей в клубных соцсетях сообщил о подписании контракта с 32-летним американским форвардом Шоном Эвансом.

Новобранец клуба из Каменского последние 5 лет отыграл в Греции. Текущий сезон Эванс начинал в Лаврио, принося команде в среднем за игру по 9,2 очка и 4,0 подбора.

Шанс дебютировать в Суперлиге у Эванса будет 8 января в выездном матче против Тернополя.

Прометей с показателем 9-4 в турнирной таблице чемпионата Украины уступает только Киев-Баскету.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Химик подписал экс-форварда Прометея.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...