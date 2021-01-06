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Прометей подписал опытного американского форварда
Солидное усиление
БК Прометей в клубных соцсетях сообщил о подписании контракта с 32-летним американским форвардом Шоном Эвансом.
Новобранец клуба из Каменского последние 5 лет отыграл в Греции. Текущий сезон Эванс начинал в Лаврио, принося команде в среднем за игру по 9,2 очка и 4,0 подбора.
Шанс дебютировать в Суперлиге у Эванса будет 8 января в выездном матче против Тернополя.
Прометей с показателем 9-4 в турнирной таблице чемпионата Украины уступает только Киев-Баскету.
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