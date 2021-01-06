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Шакил О'Нил включил себя в пятёрку лучших центровых в истории НБА

Баскетбол
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Скромно

Шакил О'Нил включил себя в пятёрку лучших центровых в истории НБА
Новина українською

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил предложил своим подписчикам в "Инстаграме" принять участие в опросе.

"Знаю, что это не я. Так кто же лучший центровой всех времён? Я бы хотел знать", – написал О'Нил под фото, на котором изображены кандидаты.

Шакил добавил в коллаж четверых игроков, это Уилт Чемберлен, Хаким Оладжьювон, Билл Расселл и Карим Абдул-Джаббар, пятым О'Нил указал самого себя.

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В статье: О`Нил Шакил
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