Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакил О'Нил включил себя в пятёрку лучших центровых в истории НБА
Скромно
Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил предложил своим подписчикам в "Инстаграме" принять участие в опросе.
"Знаю, что это не я. Так кто же лучший центровой всех времён? Я бы хотел знать", – написал О'Нил под фото, на котором изображены кандидаты.
Шакил добавил в коллаж четверых игроков, это Уилт Чемберлен, Хаким Оладжьювон, Билл Расселл и Карим Абдул-Джаббар, пятым О'Нил указал самого себя.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Озил собрался уходить, а Диего Косту заваливают нефтедолларами. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо
- Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко
- Шикарная комбинация Бруклина – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...