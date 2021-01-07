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Михайлюк набрал 8 очков в поражении от Милуоки, Лень не впечатлил против Финикса

Баскетбол
(1 голосов)

Украинцы в НБА снова проигрывают

Михайлюк набрал 8 очков в поражении от Милуоки, Лень не впечатлил против Финикса
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Святослав Михайлюк в матче с Милуоки отыграл 13 минут и завершил игру с 8 очками (3 из 8 с игры), 2 подборами и 4 результативными передачами. Показатель полезности защитника Детройта составил «-3».

Милуоки – Детройт 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

Алексей Лень отыграл почти 12 минут в гостевом матче против Финикса. В корзину бывшей команды центровой Торонто сумел отправить всего 1 очко (0 из 1 с игры, 1 из 2 с линии штрафных). Его показатель полезности – «-10».

Финикс – Торонто 123:115 (22:25, 36:29, 38:33, 27:28)

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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