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Разыгрывающему Кливленда удалось побить рекорд Леброна Джеймса

Баскетбол
(1 голосов)

Надежда Кавальерс

Разыгрывающему Кливленда удалось побить рекорд Леброна Джеймса
Новина українською

Разыгрывающий "Кливленд Кавальерс" Коллин Секстон, в матче регулярного чемпионата НБА с "Орландо Мэджик" (94:105), набрал 21 очко, это позволило ему превзойти Леброна Джеймса и установить новый рекорд франшизы.

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22-летний Секстон стал первым игроком в истории "Кавальерс", набравшим как минимум 20 очков в каждом из 8 стартовых матчей сезона. Прежний рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который начал сезон-2004/2005 с 7 матчей кряду с результативностью 20+ очков. В этом чемпионате Секстон набирает в среднем 25,1 очка за игру при точности 51,6% трёхочковых.

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В статье: Кливленд Кавальерс Коллин Секстон
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