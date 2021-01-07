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Победный мяч Бостона в матче с Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие хайлайты четверга
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов игрового дня.
Подборку возглавил победный бросок разыгрывающего Бостона Пэйтона Притчарда в матче с Майами.
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