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НБА: Сан-Антонио взял реванш у Лейкерс, Даллас в овертайме обыграл Денвер

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Сан-Антонио взял реванш у Лейкерс, Даллас в овертайме обыграл Денвер
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Бруклин – Филадельфия 122:109 (28:26, 37:25, 29:33, 28:25)

Мемфис – Кливленд 90:94 (24:19, 21:27, 24:21, 21:27)

Лейкерс – Сан-Антонио 109:118 (26:34, 30:31, 33:26, 20:27)

Портленд – Миннесота 135:117 (28:29, 47:27, 36:24, 24:37)

Денвер – Даллас 117:124 OT (28:22, 24:21, 26:33, 31:33, 8:15)

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В статье: НБА Сан-Антонио Сперс Лос-Анджелес Лейкерс
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