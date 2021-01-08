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Трехочковый с сиреной от звезды Денвера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня.
Первую позицию в традиционном хит-параде занял точный бросок разыгрывающего Денвера Джамала Мюррея в концовке первой четверти матча с Далласом.
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