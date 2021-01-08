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Харьковские Соколы были близки к победе над Химиком, но все же проиграли матч

Баскетбол
(1 голосов)

Все решалось в заключительной четверти

Харьковские Соколы были близки к победе над Химиком, но все же проиграли матч
Новина українською

Южненский Химик принимал Харьковских Соколов в своем первом матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч в 2021 году.

Химик уже на старте матча завладел преимуществом за счет 5 подряд точных дальних в первой четверти и выиграл стартовую 10-минутку "+9", но во второй четверти команда сбавила обороты.

В заключительной 10-минутке хозяева вновь позволили сопернику стабилизировать ситуаицию на площадке. Команда Манойленко воспользовалась этим и даже под занавес матча вернула интригу, но более чем на то, чтобы сократить отставание до минимального гостей не хватило.

Химик свой следующий матч в Суперлиге Париматч сыграют 10 января дома против Днепра, а Соколы в этот же день будут гостить в Одессе.

Суперлига Париматч. 8 января

Южный, СК Олимп

Химик - Харьковские Соколы 79:77 (25:16, 21:20, 20:16, 13:25)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Харьковские Соколы
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