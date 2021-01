В США состоялся баскетбольный матч, в котором все участники играли в масках

Матч студенческих баскетбольных команд между университетами Бостона и Кросс Хилл стал первым в США, в котором все участники выступали в защитных масках.

Таким образом, представители образовательного учреждения Бостона попыталось снизить уровень распространения коронавируса.

Именно поэтому здесь впервые потребовали ношение масок во время игры не только от своей команды, но и от соперников. Невзирая на непривычное положение, матч закончился победой Холи Кросс со счётом 68:66.

Both Holy Cross and Boston University players wore masks during today’s game pic.twitter.com/0VbJNalC8G