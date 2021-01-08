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В США состоялся баскетбольный матч, в котором все участники играли в масках

Баскетбол
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Таким образом пытаются снизить уровень распространения коронавируса

В США состоялся баскетбольный матч, в котором все участники играли в масках
Новина українською

Матч студенческих баскетбольных команд между университетами Бостона и Кросс Хилл стал первым в США, в котором все участники выступали в защитных масках.

Таким образом, представители образовательного учреждения Бостона попыталось снизить уровень распространения коронавируса.

Именно поэтому здесь впервые потребовали ношение масок во время игры не только от своей команды, но и от соперников. Невзирая на непривычное положение, матч закончился победой Холи Кросс со счётом 68:66.

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