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В США состоялся баскетбольный матч, в котором все участники играли в масках
Таким образом пытаются снизить уровень распространения коронавируса
Матч студенческих баскетбольных команд между университетами Бостона и Кросс Хилл стал первым в США, в котором все участники выступали в защитных масках.
Таким образом, представители образовательного учреждения Бостона попыталось снизить уровень распространения коронавируса.
Именно поэтому здесь впервые потребовали ношение масок во время игры не только от своей команды, но и от соперников. Невзирая на непривычное положение, матч закончился победой Холи Кросс со счётом 68:66.
Both Holy Cross and Boston University players wore masks during today’s game pic.twitter.com/0VbJNalC8G— FOX College Hoops (@CBBonFOX) January 5, 2021
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