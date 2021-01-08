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Киев-Баскет в матче с Запорожьем потерпел первое поражение в сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Гости выиграли матч с преимуществом в 6 очков

Киев-Баскет в матче с Запорожьем потерпел первое поражение в сезоне
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Запорожье переиграло Киев-Баскет и прервало им 13-матчевую победную серию 87:81.

Киев-Баскет начал более уверенно. К концу стартового отрезка они не просто сократили отставание до минимума, но и сравняли счет.

В следующей 10-минутке Запорожье продолжил гнуть свою линию. Подопечные Валерия Плеханова прекрасно играли под щитами. Это позволило на старте четверти повести +9 и все же под конец Киев-Баскет сократил отставание до 4 очков.

После перерыва подопечные Плеханова вернули себе уверенную преимущество.

На заключительную четверть Запорожье вышло с преимуществом +14. За 19 секунд до конца Александр Мишула удачно выстрелил из-за дуги и все же Запорожье сенсационно обыграло Киев-Баскет - 87:81

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев. ПС Венето

Киев-Баскет - Запорожье 81:87 (21:21, 18:22, 15:25, 27:19)

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В статье: БК Киев-Баскет
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