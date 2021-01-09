Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Хьюстон побеждает Орландо, Детройт в овертайме дожимает Финикс
Результаты тура НБА
В ночь с 8 на 9 января состоялся очередной тур розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию результаты матчей тура:
"Детройт" - "Финикс"
110 - 105 (20-29; 28-27; 24-20; 21-17; 17-12)
"Бостон" - "Вашингтон"
116 - 107 (33-28; 33-19; 30-34; 20-26)
"Нью-Йорк" - "Оклахома-Сити"
89 - 101 (24-15; 18-27; 21-27; 26-32)
"Нью-Орлеан" - "Шарлотт"
110 - 118 (38-22; 21-25; 28-35; 23-36)
"Мемфис" - "Бруклин"
115 - 110 (40-28; 22-19; 30-39; 23-24)
"Милуоки" - "Юта"
118 - 131 (31-34; 27-31; 38-39; 22-27)
"Хьюстон" - "Орландо"
132 - 90 (32-17; 30-16; 31-24; 39-33)
"Голден-Стейт" - "Клипперс"
115 - 105 (22-30; 29-35; 30-22; 34-18)
"Лейкерс" - "Чикаго"
117 - 115 (28-33; 31-25; 33-30; 25-27)
"Сакраменто" - "Торонто"
123 - 144 (43-35; 31-36; 29-40; 20-33)
Популярное сейчас
- Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2. Неординарный камбэк
- Динамо не идет на компромиссы по контракту Абады. Трансфер израильтянина под угрозой срыва
- Портал статистики CompuBox жестко ответил Ломаченко
- В США состоялся баскетбольный матч, в котором все участники играли в масках
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО