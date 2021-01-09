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НБА. Хьюстон побеждает Орландо, Детройт в овертайме дожимает Финикс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Хьюстон побеждает Орландо, Детройт в овертайме дожимает Финикс
UA-Футбол
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В ночь с 8 на 9 января состоялся очередной тур розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию результаты матчей тура:

"Детройт" - "Финикс"

110 - 105 (20-29; 28-27; 24-20; 21-17; 17-12)

"Бостон" - "Вашингтон"

116 - 107 (33-28; 33-19; 30-34; 20-26)

"Нью-Йорк" - "Оклахома-Сити"

89 - 101 (24-15; 18-27; 21-27; 26-32)

"Нью-Орлеан" - "Шарлотт"

110 - 118 (38-22; 21-25; 28-35; 23-36)

"Мемфис" - "Бруклин"

115 - 110 (40-28; 22-19; ​​30-39; 23-24)

"Милуоки" - "Юта"

118 - 131 (31-34; 27-31; 38-39; 22-27)

"Хьюстон" - "Орландо"

132 - 90 (32-17; 30-16; 31-24; 39-33)

"Голден-Стейт" - "Клипперс"

115 - 105 (22-30; 29-35; 30-22; 34-18)

"Лейкерс" - "Чикаго"

117 - 115 (28-33; 31-25; 33-30; 25-27)

"Сакраменто" - "Торонто"

123 - 144 (43-35; 31-36; 29-40; 20-33)

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В статье: НБА
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