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НБА. Филадельфия дома уступает Денверу, Сан-Антонио в овертайме побеждает Миннесоту

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матче тура НБА

НБА. Филадельфия дома уступает Денверу, Сан-Антонио в овертайме побеждает Миннесоту
UA-Футбол
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В ночь с 9 на 10 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Денвер"

103 - 115 (26-28; 25-30; 21-35; 31-22)

"Вашингтон" - "Майами"

124 - 128 (44-47; 27-28; 15-28; 38-25)

"Индиана" - "Финикс"

117 - 125 (32-30; 21-26; 34-34; 30-35)

"Шарлотт" - "Атланта"

113 - 105 (28-29; 31-21; 28-26; 26-29)

"Милуоки" - "Квивленд"

100 - 90 (27-14; 20-23; 31-26; 22-27)

"Миннесота" - "Сан-Антонио"

122 - 125 (34-28; 24-32; 27-23; 28-30; 9-12)

"Даллас" - "Орландо"

112 - 98 (36-27; 20-23; 29-25; 27-23)

"Сакраменто" - "Портленд"

99 - 125 (24-38; 25-28; 20-27; 30-32)

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В статье: НБА
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