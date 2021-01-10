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НБА. Филадельфия дома уступает Денверу, Сан-Антонио в овертайме побеждает Миннесоту
Результаты матче тура НБА
В ночь с 9 на 10 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Денвер"
103 - 115 (26-28; 25-30; 21-35; 31-22)
"Вашингтон" - "Майами"
124 - 128 (44-47; 27-28; 15-28; 38-25)
"Индиана" - "Финикс"
117 - 125 (32-30; 21-26; 34-34; 30-35)
"Шарлотт" - "Атланта"
113 - 105 (28-29; 31-21; 28-26; 26-29)
"Милуоки" - "Квивленд"
100 - 90 (27-14; 20-23; 31-26; 22-27)
"Миннесота" - "Сан-Антонио"
122 - 125 (34-28; 24-32; 27-23; 28-30; 9-12)
"Даллас" - "Орландо"
112 - 98 (36-27; 20-23; 29-25; 27-23)
"Сакраменто" - "Портленд"
99 - 125 (24-38; 25-28; 20-27; 30-32)
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