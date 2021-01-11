Михайлюк завалил матч с Ютой, Лень на площадку не выходил

Детройт в домашнем матче проиграл Юте, а Святослав Михайлюк за 15 минут набрал только 3 очка и показал худший в карьере процент реализации бросков с игры (1 из 9, 1 из 8 трехочковых). Также на его счету 2 перехвата и 1 блок-шот. Показатель полезности украинца составил «-9».

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 8,4 очка, 1,8 подбора и 1,2 передачи.

Детройт – Юта 86:96 (19:34, 21:23, 28:17, 18:22)

Торонто без Алексея Леня уступил Голден Стэйту и продлил свое пребывание в подвале турнирной таблицы Восточной конференции.

Лень за 5 последних матчей набрал лишь 3 очка и только в одной игре провел на площадке больше 10 минут.

Голден Стэйт – Торонто 106:105 (31:24, 30:27, 26:21, 19:33)