Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Лейкерс обыграли Хьюстон, очередное поражение Бруклина
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Клипперс – Чикаго 130:127 (22:31, 30:28, 42:35, 36:33)
Бруклин – Оклахома 116:129 (41:29, 22:28, 18:37, 35:35)
Нью-Йорк – Денвер 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32)
Хьюстон – Лейкерс 102:120 (21:25, 25:40, 29:23, 27:32)
Миннесота – Сан-Антонио 96:88 (25:22, 19:27, 22:20, 30:19)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма помог создать академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Днепр-1 следит за Ковальцом, Львов укрепляет оборону. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Покупатель на Ковальца, интерес Динамо к Тейшейре, осечка Интера. Главные новости за 10 января
- Победный мяч Бостона в матче с Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...