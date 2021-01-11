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НБА: Лейкерс обыграли Хьюстон, очередное поражение Бруклина

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс обыграли Хьюстон, очередное поражение Бруклина
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Клипперс – Чикаго 130:127 (22:31, 30:28, 42:35, 36:33)

Бруклин – Оклахома 116:129 (41:29, 22:28, 18:37, 35:35)

Нью-Йорк – Денвер 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32)

Хьюстон – Лейкерс 102:120 (21:25, 25:40, 29:23, 27:32)

Миннесота – Сан-Антонио 96:88 (25:22, 19:27, 22:20, 30:19)

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс
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