БК Днепр временно потерял американского легионера

БК Днепр официально сообщил, что защитник клуба Генри Дугат по семейным обстоятельствам отправился в США.

Дугат по контракту остается игроком Днепра. В клубе рассчитывают, что американец в ближайшее время вернется в расположение команды.

Дугат в текущем сезоне в рамках Суперлиги провел 11 матчей. Американец в среднем за игру набирал по 8,3 очка, 5,6 передачи и 4,4 подбора.

БК Днепр с показателем 10-2 занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч команда Дениса Журавлева проведет 12 января на выезде против Одессы.