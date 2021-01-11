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БК Днепр временно потерял американского легионера
Он улетел, но обещал вернуться
БК Днепр официально сообщил, что защитник клуба Генри Дугат по семейным обстоятельствам отправился в США.
Дугат по контракту остается игроком Днепра. В клубе рассчитывают, что американец в ближайшее время вернется в расположение команды.
Дугат в текущем сезоне в рамках Суперлиги провел 11 матчей. Американец в среднем за игру набирал по 8,3 очка, 5,6 передачи и 4,4 подбора.
БК Днепр с показателем 10-2 занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч команда Дениса Журавлева проведет 12 января на выезде против Одессы.
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