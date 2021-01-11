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Будивельник в гостях уверенно обыграл Николаев
Хозяева выиграли лишь одну четверть
В понедельник, 11 января Будивельник в напряженном матче победил Николаев - 92:80.
Матч начался с рывка Будивельника. Подопечные Леонида Яйла смогли повести 9-0 за две с половиной минуты игры. Хозяева отреагировали взяли тайм-аут.
Во второй 10-минутке хозяева выглядели уже лучше.
С преимуществом +6 Будивельник начинал вторую половину игры, но быстро ее увеличил. Хозяева вновь отреагировали тайм-аутом, но он существенных изменений не внес и с преимуществом +15 киевляне пошли на заключительную четверть.
Будивельнику оставалось довести начатое до победного конца, однако, Николаев не собирался сдаваться, набрал 27 очков, но в итоге хозяева забрали четверть в свой актив 30:27.
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Николаев. СК Надежда
Николаев - Будивельник 80:92 (13:22, 21:18, 16:25, 30:27)
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