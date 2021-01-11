Будивельник в гостях уверенно обыграл Николаев

В понедельник, 11 января Будивельник в напряженном матче победил Николаев - 92:80.

Матч начался с рывка Будивельника. Подопечные Леонида Яйла смогли повести 9-0 за две с половиной минуты игры. Хозяева отреагировали взяли тайм-аут.

Во второй 10-минутке хозяева выглядели уже лучше.

С преимуществом +6 Будивельник начинал вторую половину игры, но быстро ее увеличил. Хозяева вновь отреагировали тайм-аутом, но он существенных изменений не внес и с преимуществом +15 киевляне пошли на заключительную четверть.

Будивельнику оставалось довести начатое до победного конца, однако, Николаев не собирался сдаваться, набрал 27 очков, но в итоге хозяева забрали четверть в свой актив 30:27.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Николаев. СК Надежда

Николаев - Будивельник 80:92 (13:22, 21:18, 16:25, 30:27)