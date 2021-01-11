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В НБА перенесли два матча из-за коронавируса

Баскетбол
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У команд не набралось по 8 игроков

В НБА перенесли два матча из-за коронавируса
Новина українською

Матч регулярного чемпионата НБА между "Даллас Маверикс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", а также встреча между "Бостон Селтикс" и "Чикаго Буллз" были перенесены на неопределённую дату, сообщает пресс-служба лиги.

У "Далласа" не набралось восьми игроком, которые могли бы выйти на площадку. Причиной стал протокол по коронавирусу, принятый лигой.

Напомним, ранее "Даллас" закрыл тренировочный комплекс, после того как в команде был выявлен второй случай коронавируса за три дня.

Что касается встречи "Бостон" — "Чикаго", то здесь проблемы возникли у "Селтикс" — команда не набрала восемь игроков. В настоящий момент известно только об одном случае COVID-19 в команде — у Джейсона Тэйтума.

Таким образом, это уже третья и четвёртая игры, перенесённые лигой из-за коронавируса в нынешнем сезоне.

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В статье: НБА коронавирус
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