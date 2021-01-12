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НБА: Милуоки разгромил Орландо, Финикс проиграл Вашингтону
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Сакраменто – Индиана 127:122 (30:30, 35:34, 32:29, 30:29)
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Атланта – Филадельфия 112:94 (28:32, 37:18, 32:15, 15:29)
Шарлотт – Нью-Йорк 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)
Кливленд – Мемфис 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)
Орландо – Милуоки 99:121 (23:25, 31:38, 28:23, 17:35)
Вашингтон – Финикс 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29)
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