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Мощный данк форварда Орландо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие хайлайты дня в главной баскетбольной лиге мира
Официальный YouTube канал НБА представил традиционную подборку лучших моментов понедельника.
Первое место занял форвард Орландо Аарон Гордон и его эффектный данк в матче с Милуоки.
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