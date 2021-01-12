Power Ranking НБА: Лейкерс доминируют, Детройт Михайлюка – худший

За месяц до старта сезона 2020-2021 в НБА на UA-Футбол был опубликован рейтинг 10 главных фаворитов сезона по версии ESPN.

За две недели до старта: топ-10 фаворитов сезона в НБА

Большинство клубов, несмотря на активные препятствие со стороны коронавируса, в новом сезоне провели по 10 и более матчей, предоставив достаточно материала для оценки того, соответствуют ли уровень баскетбола их амбициям.

№1. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 8-3

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Главный итог первого отрезка сезона для Лейкерс – команде Фрэнка Фогеля не обязательно хорошо играть в течение 48 минут, чтобы одерживать победы в большинстве матчей.

Лейкерс на старте сезона предлагают медленный баскетбол (17-й темп в лиге), но это не мешает ЛеБрону Джеймсу и компании иметь четвертый атакующий рейтинг, а по качеству защиты своего кольца действующих чемпионов превосходит только Кливленд и Филадельфия.

Озерные явно не включаются на 100%, порой позволяя себе играть спустя рукава, как это было в матчах с Сан-Антонио, Чикаго и Мемфисом. Что бывает, когда попадаешь на мотивированных Лейкерс, вам расскажут в Хьюстоне – в воскресенье Рокетс проиграли «-18» и впервые в сезоне в атаке набрали меньше одного очка за владение.

№ 2. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Клипперс на старте сезона выглядят невероятно противоречиво – да, в резюме у команды Тайрона Лью есть победы над Лейкерс, Финиксом и Денвером, но как забыть об унизительном поражении от Далласа (73:124) и уже фирменном фиаско против Голден Стэйта, когда Парусники отдали игру, ведя «+22»?

До недавних пор Клипперс славились качеством своей скамейки, но сейчас резервисты тянут команду на дно. Основа команды во главе с Каваем Леонардом позволяет соперникам набирать всего по 92,4 очка за 100 владений, однако резерв настолько слаб, что прямо сейчас Клипперс входят в топ-5 худших защит лиги.

Положение Клипперс должно улучшиться после возвращения в строй Маркуса Морриса, но пока Леонард и Джордж вынуждены тянуть команду на себе, перекрывая в атаке многочисленные пробоины у своего кольца.

№ 3. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Милуоки на старте сезона – это абсолютно лучшая атака в лиге при средненькой защите. При этом у Бакс всего одна действительно впечатляющая победа в сезоне (разгром Майами в конце декабря с разницей в 47 баллов), но ведь уже на следующий день Хит взяли реванш с преимуществом в 11 очков. А еще команда Майка Буденхольцера проиграла Бостону и Юте, суммарно пропустив более 250 очков.

В этом сезоне на периметре никто не атакует так эффективно, как Милуоки. Бакс в среднем за игру забивают по 16,6 трехочковых с 41-процентной реализацией. Если исключить из общего уравнения традиционно слабые показатели на дуге Янниса Адетокумбо (27%, 1,3 попадания в среднем за игру), то получится, что остальные игроки стартовой пятерки Бакс с трехочковой дистанции попадают невероятные 44%!

На следующей неделе Милуоки ждут матчи с Бруклином и Лейкерс – там-то и станет понятно, что на самом деле стоит за космическим атакующим рейтингом команды из Висконсина.

№4. Филадельфия Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

На прошлой неделе был момент, когда у Филадельфии был лучший в лиге процент побед/поражений, но позже по команде Дока Риверса ударил коронавирус, да так ударил, что в матче с Денвером Сиксерс использовали только семерых игроков, среди которых не было ни Джоэля Эмбиида, ни Бена Симмонса.

В оптимальном составе Филадельфия на старте сезона хороша – Сиксерс за 238 минут привозили соперникам более 13 очков на 100 владений, если на площадке находились как минимум четыре из пяти основных игроков.

Но в коронавирусном кризисе Филадельфии есть и положительный момент. И его имя Тайриз Мэкси. Новичок Сиксерс в трех последних матчах в среднем за игру набирает по 18,0 очка с 55% реализацией бросков с игры. Дэнни Грину с его 29-процентной точностью стоит задуматься о своих перспективах в команде.

№5. Финикс Санс

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-4

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Как и ожидалось, приход в команду опытного дирижера Криса Пола привел в порядок игровой рисунок Финикса и сделал Санс полноценным претендентом не просто на зону плей-офф, но даже и на финиш в топ-4 Западной конференции.

При самом медленном темпе в лиге Финикс входит в топ-8 и по атакующему рейтингу, и по защитному. До сегодняшнего фиаско в матче с Вашингтоном Санс оставались единственной командой в НБА, которую можно было обыграть только в клатче.

Молодой лидер Финикса Девин Букер показывает худшую результативность с 2017 года (23,0 очка за игру), зато сразу шесть его одноклубников в среднем за вечер приносят команде как минимум по 10 баллов. Есть ощущение, что Букер готов пожертвовать личной статистикой ради командного успеха. И пока это отлично работает.

№6. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Как и в случае с Филадельфией, оптимистичный старт сезона от Бостона сменился на разочарование, связанное со вспышкой в команде COVID-19. Селтикс возглавляют Восток, однако им еще долго придется обходиться без своего лидера Джейсона Тэйтума, который 10 января ушел на 14-дневный карантин после положительного теста на коронавирус. До Тэйтума COVID-19 нашли у центрового Роберта Уильямса, в результате чего Бостон потерял еще и Тристана Томпсона и Гранта Уильямса, которые контактировали с зараженным одноклубником.

Если все же поговорить о баскетболе, то нельзя не отметить, что на старте сезона команда Брэда Стивенса отлично справляется без травмированного Кембы Уокера. С Пэйтоном Притчардом или Джеффом Тигом в качестве плеймейкера Бостон за 300 минут в среднем на 100 владений переигрывает соперников на 9,4 очка.

И, конечно же, отдельной похвалы заслуживает Джайлен Браун. «Семерка» Бостона в новом сезоне по эффективности превосходит даже Тэйтума, забивая по 26,3 очка за игру при 54% реализации.

№7. Индиана Пэйсерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 6-4

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Индиана в текущем сезоне отличается нестабильностью – Пэйсерс могут обыграть Бостон и совершить 10-очковый камбэк в концовке матча против Нью-Орлеана, но могут проиграть Нью-Йорку и получить 127 очков от Сакраменто.

Три ключевых игрока Индианы Малкольм Брогдон, Домантас Сабонис и Виктор Оладипо в среднем за вечер приносят команде по 65 очков, 22 подбора и 18 передач при 50-процентной реализации бросков с игры. Игра этой троицы позволяет не замечать отсутствие Ти Джей Уоррена, так великолепно проявившего себя в «пузыре» в Орландо.

Впереди у Индианы серия непростых матчей против топ-команд Западной конференции. Посмотрим, закономерно ли пребывание подопечных Нэйта Бьоркгрена на 4-й позиции Востока.

№8. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 4-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Буквально сегодня стало известно, что Майами по коронавирусному протоколу НБА отправил на самоизоляцию восьмерых игроков, включая Джимми Батлера и Бэма Адебайо.

При такой кадровой катастрофе непросто оценивать старт сезона от действующего финалиста плей-офф. Хит еще ни разу не одержали две победы подряд, а атакующий рейтинг команды Эрика Споэльстры находится на одном уровне с Детройтом, что говорит о многом.

Джимми Батлер после геройств в плей-офф играет в разгрузочном режиме – лидер Майами в среднем проводит на площадке всего 29 минут и набирает скромные 15,8 очка за игру.

№9. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 6-4

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Юта после подписания с Руди Гобером контракта на 205 миллионов долларов стала одним из главных ньюсмейкеров старта сезона. Француз играет явно не на свою зарплату – Руди лишь четвертый в Джаз по результативности с худшей за шесть лет бросковой эффективностью.

К Юте также есть вопросы по стабильности – 6 января Донован Митчелл и компания с разницей в 34 очка проиграли Бруклину без Кевина Дюранта, а уже спустя три дня красиво положили на лопатки Милуоки с рекордными в истории франшизы 25 трехочковыми.

Митчелл постепенно набирает форму – в четырех последних матчах главный скорер Юты набирает 27,3 очка и забивает по 3,3 трехочковых.

№10. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 5-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Даллас без Кристапса Порзингиса на старте сезона показывает лишь 15-й атакующий рейтинг в лиге, но в то же время Маверикс качественно преобразились у своего кольца, пропуская в среднем за 100 владений всего по 105,5 очка против 112,5 балла в сезоне 2019-2020.

Лука Дончич все еще находится в поисках своего броска – словенец забивает лишь 23% трехочковых, а его средняя результативность просела до 26,6 очка.

Пока же главной заботой Далласа стал коронавирус – в команде четыре инфицированных, а еще несколько игроков отправлены на самоизоляцию в целях безопасности.

№20. Торонто Рэпторс

Показатель побед/поражений в сезоне – 2-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Команда Алексея Леня выдала худший старт сезона за последние лет 15 и неожиданно оказалась в подвале турнирной таблицы Востока. Торонто бросает из крайности в крайность – в декабре Рэпторс были худшими в атаке и показывали третью лучшую защиту в НБА, а в январских матчах команда Ника Нерса идет с лучшим в лиге атакующим рейтингом, но при этом занимает 29-е место по защитным показателям.

Текущие 2-8 не совсем соответствуют реальному положению дел в Торонто, ведь 4 из 8 проигранных матчей Рэпторс отдали в клатче.

А что же Алексей Лень? Увы, но после вспышки в матче с Нью-Йорком (11 очков за 12 минут, 3 из 3 трехочковых) центровой сборной Украины проводит на площадке считанные минуты даже в тех матчах, в которых Ник Нерс доверяет ему место в стартовой пятерке.

№30. Детройт Пистонс

Показатель побед/поражений в сезоне – 2-8

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

У команды Святослава Михайлюка картина еще печальней. Детройт входит в топ-6 худших команд по атакующему и защитному рейтингах, а по разнице набранных/пропущенных очков на 100 владений Пистонс опережают только Сакраменто и Миннесоту.

Единственное светлое пятно команды – новичок Джерами Грант (25,1 очка и 6,2 подбора за игру). Блэйк Гриффин окончательно превратился в угасающую суперзвезду, без блеска в глазах сезон начал и Деррик Роуз.

Сам Михайлюк играет так же бледно, как и большинство его одноклубников. Святослав в сезоне 2019-2020 забивает всего 33% бросков с игры, включая лишь 29% трехочковых. Если украинец продолжит в том же духе, то летом вряд ли получит предложение остаться в НБА.