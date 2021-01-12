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Одесса обыграла Днепр и сотворила сенсацию
+1 победа в копилку Олега Юшкина
В рамках Суперлиги "Одесса" принимала действующего чемпиона - "Днепр".
Хозяева сразу завладели преимуществом, но во второй десятиминутке проиграли сопернику 1 очко. Все решалось в последней четверти, где подопечные Олега Юшкина показали характер и увеличили гандикап. В итоге 81:72, "Одесса" становится автором сенсации тура.
Стоит отметить, что "Днепр" потерпел уже третье поражение в сезоне, а "Одесса" одержала пятую победу.
"Одесса" - "Днепр" - 81:72 (20:16, 17:18, 18:18, 26:20)
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