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НБА: Лейкерс снова обыграли Хьюстон, Бруклин огорчил Денвер
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Филадельфия – Майами 137:134 OT (28:25, 27:38, 41:32, 24:25, 17:14)
Кливленд – Юта 87:117 (18:22, 18:27, 23:38, 28:30)
Бруклин – Денвер 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26)
Оклахома – Сан-Антонио 102:112 (26:26, 17:25, 30:29, 29:32)
Хьюстон – Лейкерс 100:117 (14:35, 34:36, 23:26, 29:20)
Голден Стэйт – Индиана 95:104 (28:19, 29:31, 18:23, 20:31)
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