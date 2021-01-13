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ЛеБрон в матче с Хьюстоном на спор выполнил необычный трехочковый

Баскетбол
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Когда слишком скучно на площадке

ЛеБрон в матче с Хьюстоном на спор выполнил необычный трехочковый
Новина українською

Лейкерс в выездном матче регулярного чемпионата легко обыграли Хьюстон (117:100), а ЛеБрон Джеймс набрал 26 очков и стал самым результативным игроком вечера.

Во второй четверти звезда Лейкерс спонтанно поспорил на 100 долларов с одноклубником Деннисом Шредером, который во время подготовки ЛеБрона к трехочковому броску предложил заключить ему пари.

Спор Шредера и Джеймса родил один из самых памятных хайлайтов в карьере четырехкратного чемпиона НБА:

После матча Джеймс объяснил, почему еще до попадания мяча в кольцо повернулся к Шредеру.

«Спор не будет официальным, если не пожать руки или хотя бы не посмотреть в глаза бросившему тебе вызов», - сказал ЛеБрон.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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