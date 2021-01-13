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ЛеБрон в матче с Хьюстоном на спор выполнил необычный трехочковый
Когда слишком скучно на площадке
Лейкерс в выездном матче регулярного чемпионата легко обыграли Хьюстон (117:100), а ЛеБрон Джеймс набрал 26 очков и стал самым результативным игроком вечера.
Во второй четверти звезда Лейкерс спонтанно поспорил на 100 долларов с одноклубником Деннисом Шредером, который во время подготовки ЛеБрона к трехочковому броску предложил заключить ему пари.
Спор Шредера и Джеймса родил один из самых памятных хайлайтов в карьере четырехкратного чемпиона НБА:
January 13, 2021
После матча Джеймс объяснил, почему еще до попадания мяча в кольцо повернулся к Шредеру.
«Спор не будет официальным, если не пожать руки или хотя бы не посмотреть в глаза бросившему тебе вызов», - сказал ЛеБрон.
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