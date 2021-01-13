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Издевательский трехочковый Джеймса – среди лучших моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил традиционную ежедневную подборку лучших моментов регулярного чемпионата.
Первую позицию занял центровой Денвера Айзейя Хартенштайн и его силовой данк через защитника Бруклина Джо Харриса.
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