Бомба в НБА: Джеймс Харден обменян в Бруклин

Хьюстон, Бруклин и Кливленд договорились о трехстороннем обмене, в результате которого самый результативный баскетболист современности Джеймс Харден покинул Рокетс и перешел в Нетс к Кайри Ирвингу и Кевину Дюранту.

Хьюстон за своего франчайза получил права на Кариса ЛеВерта, Данте Экзама, Родиона Куруца и четыре драфт-пика первого раунда. В Кливленд отправились Джарретт Аллен и Ториан Принс. Об этом в Твиттере сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Reporting w/ @RamonaShelburne: Brooklyn’s acquiring James Harden in a three-way deal with Cleveland. Caris LeVert, Dante Exum, Rodions Kurucs, four 1st round picks – including Cavs’ 2022 first via Bucks -- and 4 Nets pick swaps to Rockets. Jarrett Allen, Taurean Prince to Cavs. https://t.co/qM0ZDH4dH3