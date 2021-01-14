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Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне
Украинца прорвало
Детройт на домашней арене ожидаемо проиграл Милуоки, но для Святослава Михайлюка матч сложился успешно. Украинец легионер Пистонс стал вторым скорером своей команды после Джерами Гранта (22+4 подбора) и обновил личный рекорд результативности в сезоне.
За 18 минут Михайлюк набросал в корзину Бакс 18 очков (6 из 9 с игры, 2 из 4 трехочковых, 4 из 5 с линии штрафных).
Детройт – Милуоки 101:110 (13:27, 34:31, 28:31, 26:21)
Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 7,9 очка, 1,6 подбора и 1,2 передачи.
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