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НБА: Лейкерс разбили Оклахому, победы Клипперс и Бруклина

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс разбили Оклахому, победы Клипперс и Бруклина
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Шарлотт – Даллас 93:104 (16:32, 27:28, 29:27, 21:17)

Нью-Йорк – Бруклин 109:116 (25:26, 20:35, 31:31, 33:24)

Миннесота – Мемфис 107:118 (29:27, 29:29, 32:24, 17:38)

Оклахома – Лейкерс 99:128 (21:30, 25:28, 25:35, 28:35)

Клипперс – Нью-Орлеан 111:106 (28:28, 33:15, 22:28, 28:35)

Сакраменто – Портленд 126:132 (43:33, 25:32, 37:35, 21:32)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс
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