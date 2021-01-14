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Шикарный аллей-уп от Портленда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня.
На первой позиции расположилась эффектная комбинация от Портленда с завершением в исполнении победителя конкурса данков Деррика Джонса-младшего.
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