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Детройт назвал Михайлюка лучшим игроком матча с Милуоки
Поздравления украинцу
Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата против Милуоки (101:110) за 18 минут набрал 18 очков и обновил личный рекорд результативности.
Официальный аккаунт Детройта в Твиттере назвал Михайлюка лучшим игроком матча.
A season-high of 18 points for @Sviat_10 tonight. pic.twitter.com/XN8OgpEnOf— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2021
После сегодняшнего успеха средняя результативность Святослава Михайлюка в сезоне 2020-2021 увеличилась до 8,8 очка за игру. В прошлом сезоне украинец приносил Детройту 9,0 балла.
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