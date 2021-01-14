Детройт назвал Михайлюка лучшим игроком матча с Милуоки

Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата против Милуоки (101:110) за 18 минут набрал 18 очков и обновил личный рекорд результативности.

Официальный аккаунт Детройта в Твиттере назвал Михайлюка лучшим игроком матча.

После сегодняшнего успеха средняя результативность Святослава Михайлюка в сезоне 2020-2021 увеличилась до 8,8 очка за игру. В прошлом сезоне украинец приносил Детройту 9,0 балла.