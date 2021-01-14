  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Детройт назвал Михайлюка лучшим игроком матча с Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Детройт назвал Михайлюка лучшим игроком матча с Милуоки

Баскетбол
(1 голосов)

Поздравления украинцу

Детройт назвал Михайлюка лучшим игроком матча с Милуоки
Новина українською

Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата против Милуоки (101:110) за 18 минут набрал 18 очков и обновил личный рекорд результативности.

Официальный аккаунт Детройта в Твиттере назвал Михайлюка лучшим игроком матча.

После сегодняшнего успеха средняя результативность Святослава Михайлюка в сезоне 2020-2021 увеличилась до 8,8 очка за игру. В прошлом сезоне украинец приносил Детройту 9,0 балла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...