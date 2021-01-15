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НБА: Филадельфия обыграла Майами, успехи Торонто и Хьюстона
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Филадельфия – Майами 125:108 (38:30, 35:28, 25:20, 27:30)
Торонто – Шарлотт 111:108 (35:34, 36:28, 28:24, 12:22)
Алексей Лень участия в матче не принимал по личным причинам
Сан-Антонио – Хьюстон 105:109 (27:30, 18:18, 34:27, 26:34)
Денвер – Голден Стэйт 114:104 (37:24, 28:30, 25:22, 24:28)
Портленд – Индиана 87:111 (26:26, 10:33, 35:25, 16:27)
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