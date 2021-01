Дочь Родмана выбрали под 2-м номером на драфте женской футбольной лиги

Дочь знаменитого американского баскетболиста Тринити Родман на драфте женской национальной футбольной лиги США под вторым пиком отправилась в Вашингтон Спирит.

Примечательно, что 18-летняя Тринити стала самым молодым игроком, выбранным на драфте лиги NWSL.

With the 2nd overall pick in the 2021 NWSL Draft, we have selected Trinity Rodman from @WSUCougarSoccer. pic.twitter.com/OO3yzQwJ99