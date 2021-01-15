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Дочь Родмана выбрали под 2-м номером на драфте женской футбольной лиги
Продолжение спортивной династии
Дочь знаменитого американского баскетболиста Тринити Родман на драфте женской национальной футбольной лиги США под вторым пиком отправилась в Вашингтон Спирит.
Примечательно, что 18-летняя Тринити стала самым молодым игроком, выбранным на драфте лиги NWSL.
With the 2nd overall pick in the 2021 NWSL Draft, we have selected Trinity Rodman from @WSUCougarSoccer. pic.twitter.com/OO3yzQwJ99— Washington Spirit (@WashSpirit) January 14, 2021
"Всегда мечтала об этом. Сейчас идеальное время для попадания в команду, роста и прогресса", - цитирует футболисту Yahoo Sports.
Деннис Родман в НБА выступал с 1986 по 2000 года. Один из самых экстравагантных баскетболистов в истории пять раз становился чемпионом НБА, включая три титула в легендарных Чикаго 90-х Майкла Джордана и Скотти Пиппена.
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