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Сумасшедший данк форварда Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие хайлайты четверга в НБА
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов дня.
Подборку возглавляет зрелищный данк форварда Шарлотт Майлза Бриджеса в матче с Торонто.
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