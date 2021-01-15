Обмен Джеймса Хардена: победители и проигравшие

По материалам Bleacher Report

Сага Джеймса Хардена в последние месяцы изрядно утомила как болельщиков, так и всю лигу. И вдруг вне внезапно закончилось – 13 января после поражения от Лейкерс с разницей в 17 очков Харден на пресс-конференции назвал Хьюстон несыгранной командой, у которой недостаточно таланта, а уже на следующий день Рокетс в рамках четырехстороннего обмена отправили свою капризную звезду в Бруклин.

Итак, вот полный расклад по сделке между Бруклином, Хьюстоном, Кливлендом и Индианой:

Бруклин: Джеймс Харден. Хьюстон: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три драфт-пика первого раунда от Бруклина, один драфт-пик первого раунда от Милуоки (через Кливленд) и четыре права обмена пиками с Бруклином. Индиана: Карис ЛеВерт и драфт-пик второго раунда. Кливленд: Джарретт Аллен и Ториан Принс.

Понадобится время, чтобы полностью осознать, что же все-таки произошло. Возможно, на это уйдут годы, учитывая количество драфт-пиков и тот факт, что они растягиваются до 2027 года.

Ниже самые большие победители и проигравшие мега-трейда Джеймса Хардена из Хьюстон в Бруклин.

Победитель – Джеймс Харден

Харден еще до старта сезона четко знал, в какой команде он хочет продолжить карьеру. Джеймс остановился на Бруклине и делал все, чтобы Хьюстон как можно скорее выполнил его требования. Он опоздал на сборы, он приехал в тренировочный лагерь с лишним весом, и он настолько нехотя исполнял свои контрактные обязательства перед Рокетс, насколько это было возможно.

Средняя результативность Хардена в новом сезоне снизилась на 10 очков, он стал выполнять на 7 бросков меньше, он стал реже выходить на излюбленную линию штрафных, зато в среднем за вечер Джеймс начал выдавать более 10 результативных передач, как бы намекая всем вокруг, что ему больше не интересно быть безоговорочным лидером Хьюстона и тащить команду на своих плечах.

Хотя такое «показушное» поведение Хардена гипотетически могло снизить его торговую стоимость, он все же добился своего. И Бруклин заплатил за Джеймса огромную цену, возможно, крупнейшую в истории НБА.

Очевидно, что боссы Хьюстона разочаровались в Хардене, как и сам Харден разочаровался в новом курсе команде без опытного генерального менеджера Дэрила Мори и с тренером-новичком. Джеймс хотел поставить точку в этих токсичных отношениях – и он добился своего.

Хардену уже 31, у него осталось не так много попыток, чтобы вычеркнуть свое имя из списка суперзвезд без чемпионского перстня. Теперь он в одной команде с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом – когда Харден в последний раз был частью звездного трио, то вместе с Оклахомой дошел до финала НБА. Посмотрим, к чему приведет этот альянс.

Проигравшие: топ-клубы Восточной конференции

Игра Бруклина по-прежнему вызывает множество вопросов. Если вы взгляните на турнирную таблицу Востока, то найдете команду Стива Нэша лишь на 6-м месте со скромным показателем 7-6.

С приходом Хардена Нетс понадобится время, чтобы правильно распределить роли между тремя звездами. Также может пройти некоторый отрезок времени, прежде чем Нетс выведут свою защиту на уровень контендера (если это вообще когда-нибудь произойдет). Сейчас же Бруклин в среднем за 100 владений пропускает по 108,9 очка – и это только 13-й показатель в НБА. Да что там говорить, если лучшим оборонительным игроком Нетс является Кевин Дюрант с его годичной паузой в карьере после разрыва ахилла.

Хотя это все мелочи. Если Дюрант, Харден и Ирвинг останутся здоровыми и вовлеченными (в случае с Кайри ничего нельзя предугадать наперед), трудно представить, что какая-либо защита Восточной конференции действительно побеспокоит суперзвезд Бруклина.

Еще слишком рано списывать со счетов Милуоки, Бостон, Майами, Филадельфию и, возможно, даже Индиану Пэйсерс. У этих команд много звездных игроков, в том числе двукратный MVP Яннис Адетокумбо, но их потолок легче увидеть, а вот на что способен обновленный Бруклин пока сказать сложно.

Проблемой для Бруклина может стать глубина состава. В сделке по Хардену Нетс потеряли Джарретта Аллена, Кариса ЛеВерта и Ториана Принса, а Спенсер Динвидди выбыл до конца сезона с тяжелой травмой. Джо Харрис и ДеАндре Джордан должны стать главной опорой трио, а Лэндри Шэмету, Тимоти Луваву-Кабарро и Брюсу Брауну придется взять на себя ответственность за набор очков со скамейки запасных.

Победитель – генеральный менеджер Хьюстона Рафаэль Стоун

Всего несколько месяцев назад тяжелым грузом в платежке Хьюстона висели огромные долгосрочные контракты Рассела Уэстбрука и Джеймса Хардена. Регулярный чемпионат еще не прошел и четверти пути, а новый генменеджер Рокетс Рафаэль Стоун убрал из команды и Уэстбрука, и Хардена, получив взамен солидный набор активов для формирования нового облика техасской франшизы.

Теперь вместо Уэстбрука и Хардена у Хьюстона есть Джон Уолл, истекающий контракт Виктора Оладипо, молодые и голодные Экзам и Куруц, а также, что самое главное, четыре бонусных драфт-пика первого раунда.

В баскетболе есть пословица, что команда, которая обменивает звезду, редко выигрывает сделку. Однако есть исключения (например, Кармело Энтони и его уход из Денвера. Стоун дал своей организации шанс еще раз доказать, что у каждого правила бывают исключения.

На Хьюстон теперь ничего не давит, Рокетс больше не рассматриваются в качестве претендентов на что-то серьезное в плей-офф. Токсичности больше нет, зато есть группа игроков, которые настроены вернуться на уровень Матча всех звезд и доказать, что их рано списали со счетов. Молодежь в лице Вуда, Экзама и Куруца настроена доказать, что она принадлежит к новой эре баскетбола Рокетс. А массовый приток драфт-пиков первого раунда в будущем гарантирует Хьюстону регулярное пополнение ростера талантливой молодежью.

Проигравший – Джарретт Аллен

Джарретту Аллену всего 22. В этом сезоне уроженец Техаса, несмотря на привилегированный статус ДеАндре Джордана, всего за 26 минут в среднем за игру собирал дабл-дабл (11,2+10,4 подбора) и был лучшим центровым в команде-контендере. Чуть более недели назад Аллен доминировал над самым высокооплачиваемым бигменом в истории Руди Гобером, собрав в матче с Ютой 19 очков, 18 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Теперь он в Кливленде, команде, которая, вероятней всего, будет бороться за лотерейный пик, пусть и сейчас Кавальерс находятся на расстоянии вытянутой руки от зоны плей-офф. И теперь Аллену придется делить игровое время не с одним Джорданом, а с Андре Драммондом, Джавейлом МакГи и, вероятно, Ларри Нэнсом-младшим.

Кто знает, может в Кливленде видят Аллена в качестве стартового центрового. Возможно, он мгновенно наладит химию с Коллином Секстоном и Дариусом Гарлендом и сходу станет системообразующим игроком Кавальерс, но на данный момент картина для Джарретта не самая привлекательная – еще два дня назад он играл важную роль в топ-клубе, а теперь оказался в одной из самых кризисных франшиз НБА.

Победитель – Карис ЛеВерт

Обновленный статус ЛеВерта после обмена из Бруклин транзитом через Хьюстон в Индиану выглядит более позитивно, чем у его экс-одноклубника Аллена.

Пэйсерс с показателем 8-4 делят третье место на Востоке, а уход из команды Виктора Оладипо гарантирует ЛеВерту примерно ту же роль, которую он исполнял в Бруклине, только теперь его одноклубниками будут не высокомерные суперзвезды, а командные бойцы калибра Домантаса Сабониса и Малкольма Брогдона, которые на двоих в среднем за вечер раздают одноклубникам по 13 результативных передач. В такой благоприятной для прогресса системе ЛеВерт может заблистать новыми красками и приблизиться к уровню игрока Матча всех звезд.

ЛеВерт приезжает в Индиану в превосходной форме – до обмена из Бруклина Карис в пяти последних матчах в среднем за игру набирал по 26,6 очка и забивал 50% бросков с игры, включая 43% с дальней дистанции. Нет причин считать, что он не сохранит этот импульс в новой команде.

Несомненно, выиграла от этого обмена и Индиана. Пэйсерс сбросили в Хьюстон истекающий контракт Виктора Оладипо, который летом будет просить максимальное соглашение, а взамен получили прогрессирующего ЛеВерта с его лояльным для платежки трехлетним контрактом на 52 миллиона долларов.

Потенциально проигравший – Кайри Ирвинг

Ирвинг еще никогда не был третьей опцией в своей команде. Похоже, после обмена Джеймса Хардена Кайри оказался в непривычном для себя статусе, если это конечно все еще его волнует. Как известно, Ирвинг по личным причинам пропустил пять последних матчей регулярного чемпионата, а теперь американские инсайдеры и вовсе не исключили, что в планы Кайри не входит возвращение на баскетбольную площадку.

По проценту задействования по ходу карьеры Ирвинг идет 19-м в истории НБА. Кевин Дюрант в этом рейтинге занимает 16-е место, а Джеймс Харден – 12-е. Стиву Нэшу придется очень сильно потрудиться над тем, чтобы разделить мяч между этой троицей и никого не оставить в обиде. И если кому-то и придется поумерить свои амбиции, то очевидно, что это будет менее звездный на фоне одноклубников Ирвинг.

Когда Ирвинг на площадке, он все еще один из самых мощных скореров в НБА. В этом сезоне в среднем за игру он набирает по 27,1 очка с абсолютной лучшей в карьере бросковой эффективностью (50,4% с игры, 42,6% трехочковых).

По показателю +/- Кайри пятый в НБА, а его атакующий рейтинг в этом сезоне составляет впечатляет 121,0 очка на 100 владений. И если бы не Ирвинг, то Дюрант вряд ли бы играл сейчас в Бруклине. Однако если Ирвинг, Дюрант и Харден начнут терять общий язык (для начала им его нужно найти), то у Бруклина может возникнуть соблазн избавиться от Кайри ради глубины состава или драфт-пиков, которых у Нетс катастрофически не хватает после недавнего обмена.