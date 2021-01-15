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Харьковские Соколы отказались от американского форварда

Баскетбол
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Кадровые перестановки в клубе Суперлиги

Харьковские Соколы отказались от американского форварда
Новина українською

Харьковские Соколы официально подтвердили разрыв контракта с американским форвардом Лароном Денди. Причины не уточняются.

Денди в текущем сезоне в Суперлиге провел 13 матчей. В среднем за игру легионеров Соколов набирал по 10,0 очка и 7,0 подбора. Он входил в тройку самых эффективных игроков клуба, но был одним из худших по реализации трехочковых.

Ожидается, что в ближайшее время Соколы объявит о подписании новичка. Подробности не разглашаются.

Харьковские Соколы с показателем 4-9 в турнирной таблице Суперлиги занимают 9-е место.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Харьковские Соколы
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