Харьковские Соколы отказались от американского форварда

Харьковские Соколы официально подтвердили разрыв контракта с американским форвардом Лароном Денди. Причины не уточняются.

Денди в текущем сезоне в Суперлиге провел 13 матчей. В среднем за игру легионеров Соколов набирал по 10,0 очка и 7,0 подбора. Он входил в тройку самых эффективных игроков клуба, но был одним из худших по реализации трехочковых.

Ожидается, что в ближайшее время Соколы объявит о подписании новичка. Подробности не разглашаются.

Харьковские Соколы с показателем 4-9 в турнирной таблице Суперлиги занимают 9-е место.