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Днепр обыграл Харьковских Соколов в матче Суперлиги
Гости сделали убедительный рывок в третьей четверти
Харьковские Соколы проиграли дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
15 января
Харьков. 19:30
Харьковские Соколы - Днепр - 86:91 (18:25, 24:23, 22:34, 22:9)
Уже по ходу стартовой 10-минутки днепряне выходили вперед на 13 очков. Впрочем харьковчане до конца четверти шесть из них отыграли. Во второй четверти давление гостей ослабло. Хозяева смогли на время выйти вперед.
В третьей четверти гости взяли контроль в свои руки, которую выиграли с преимуществом в 12 очков. Чуда не произошло и гости спокойно выиграли матч.
Харьковские Соколы следующий матч играют 18 января на выезде против Прометея. Днепр днем ранее играть в Запорожье.
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