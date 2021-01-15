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Днепр обыграл Харьковских Соколов в матче Суперлиги

Баскетбол
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Гости сделали убедительный рывок в третьей четверти

Днепр обыграл Харьковских Соколов в матче Суперлиги
Новина українською

Харьковские Соколы проиграли дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

15 января
Харьков. 19:30

Харьковские Соколы - Днепр - 86:91 (18:25, 24:23, 22:34, 22:9)

Уже по ходу стартовой 10-минутки днепряне выходили вперед на 13 очков. Впрочем харьковчане до конца четверти шесть из них отыграли. Во второй четверти давление гостей ослабло. Хозяева смогли на время выйти вперед.

В третьей четверти гости взяли контроль в свои руки, которую выиграли с преимуществом в 12 очков. Чуда не произошло и гости спокойно выиграли матч.

Харьковские Соколы следующий матч играют 18 января на выезде против Прометея. Днепр днем ​​ранее играть в Запорожье.

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В статье: БК Днепр БК Харьковские Соколы
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