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Главный тренер Химика заболел коронавирусом

Баскетбол
(1 голосов)

Наставник пропустит ближайшие матчи команды

Главный тренер Химика заболел коронавирусом
Новина українською

Клубная пресс-служба Химика сообщила, что руководитель команды Виталий Степановский заболел коронавирусом, он некоторое время будет находиться на самоизоляции.

По словам тренера, самочувствие у него нормальное, и до получения отрицательного теста он будет продолжать работать с командой дистанционно.

Химик, напомним, идет в верхней части турнирной таблицы, имея в своем активе 9 побед в 14 матчах. Стартовали южненцы в 2021 году с двух домашних побед над Харьковским Соколами и Днепром.

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В статье: Виталий Степановский БК Химик (Южный)
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