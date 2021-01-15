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Главный тренер Химика заболел коронавирусом
Наставник пропустит ближайшие матчи команды
Клубная пресс-служба Химика сообщила, что руководитель команды Виталий Степановский заболел коронавирусом, он некоторое время будет находиться на самоизоляции.
По словам тренера, самочувствие у него нормальное, и до получения отрицательного теста он будет продолжать работать с командой дистанционно.
Химик, напомним, идет в верхней части турнирной таблицы, имея в своем активе 9 побед в 14 матчах. Стартовали южненцы в 2021 году с двух домашних побед над Харьковским Соколами и Днепром.
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