Главный тренер Химика заболел коронавирусом

Клубная пресс-служба Химика сообщила, что руководитель команды Виталий Степановский заболел коронавирусом, он некоторое время будет находиться на самоизоляции.

По словам тренера, самочувствие у него нормальное, и до получения отрицательного теста он будет продолжать работать с командой дистанционно.

Химик, напомним, идет в верхней части турнирной таблицы, имея в своем активе 9 побед в 14 матчах. Стартовали южненцы в 2021 году с двух домашних побед над Харьковским Соколами и Днепром.