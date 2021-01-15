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Черкасские Мавпы уверенно обыграли Одессу
Хозяева не испытали серьезных проблем
Черкасские Мавпы победили дома Одессу в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 71:62.
Соперники сразу бросились в борьбу, больше акцентируя усилия на атаке. При этом хозяева большую часть стартовой четверти были на шаг впереди, заставляя гостей догонять. И разница держалась на минимальной дистанции.
Во второй четверти в действиях обеих команд значительно больше ошибок и потерь. Соответственно упала результативность - всего 20 очков на двоих за четверть.
После перерыва хозяева добавили агрессии и попытались оторваться, однако под конец третьей 10-минутки одесситы отыграли девять очков.
В решающей заключительной четверти больше аргументов оказалось у хозяев. Они агрессивно атаковали и удачно при этом защищались. Поэтому Черкасские Мавпы завоевали третью победу в сезоне.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
15 января
Черкасские Мавпы - Одесса - 71:62 (16:17, 12: 8, 22:24, 21:13)
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