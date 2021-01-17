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НБА. Сан-Антонио побеждает Хьюстон, Детройт не оставляет шансов Майами
Результаты тура НБА
В ночь с 16 на 17 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020-2021. Вашему вниманию их результаты:
"Сан-Антонио" - "Хьюстон"
103 - 91 (21-30; 29-23; 25-19; 28-19)
"Бруклин" - "Орландо"
122 - 115 (29-26; 23-24; 32-33; 38-32)
"Торонто" - "Шарлотт"
116 - 113 (31-27; 35-37; 22-23; 28-26)
"Майами" - "Детройт"
100 - 120 (23-29; 33-23; 19-38; 25-30)
"Мемфис" - "Филадельфия"
106 - 104 (25-26; 35-28; 28-22; 18-28)
"Портленд" - "Атланта"
112 - 106 (34-38; 25-28; 27-20; 26-20)
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