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НБА. Сан-Антонио побеждает Хьюстон, Детройт не оставляет шансов Майами

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Сан-Антонио побеждает Хьюстон, Детройт не оставляет шансов Майами
UA-Футбол
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В ночь с 16 на 17 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020-2021. Вашему вниманию их результаты:

"Сан-Антонио" - "Хьюстон"

103 - 91 (21-30; 29-23; 25-19; 28-19)

"Бруклин" - "Орландо"

122 - 115 (29-26; 23-24; 32-33; 38-32)

"Торонто" - "Шарлотт"

116 - 113 (31-27; 35-37; 22-23; 28-26)

"Майами" - "Детройт"

100 - 120 (23-29; 33-23; 19-38; 25-30)

"Мемфис" - "Филадельфия"

106 - 104 (25-26; 35-28; 28-22; 18-28)

"Портленд" - "Атланта"

112 - 106 (34-38; 25-28; 27-20; 26-20)

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В статье: НБА
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