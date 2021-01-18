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Феноменальный проход Дончича – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-5 моментов игрового дня.
Традиционную подборку возглавил потрясающий проход и результативная передача звезды Далласа Луки Дончича.
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