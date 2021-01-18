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Стало известно, почему Лень пропустил последние матчи Торонто
Дело не в травме
Центровой Торонто Алексей Лень пропустил два победных матча Рэпторс против Шарлотт из-за протоколов по коронавирусу. Об этом сообщает Sports Illustrated.
Лень столкнулся с коронавирусом летом прошлого года во время выступлений в Сакраменто, поэтому, вероятней всего, украинца отстранили от игр из-за контакта с зараженным или потенциально зараженным COVID-19.
Известно, что Лень не попадет в заявку Торонто и на ближайший матч против Далласа.
Алексей Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 2,3 очка и 1,6 подбора.
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