Стало известно, почему Лень пропустил последние матчи Торонто

Центровой Торонто Алексей Лень пропустил два победных матча Рэпторс против Шарлотт из-за протоколов по коронавирусу. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Лень столкнулся с коронавирусом летом прошлого года во время выступлений в Сакраменто, поэтому, вероятней всего, украинца отстранили от игр из-за контакта с зараженным или потенциально зараженным COVID-19.

Известно, что Лень не попадет в заявку Торонто и на ближайший матч против Далласа.

Алексей Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 2,3 очка и 1,6 подбора.