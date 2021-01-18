Дончич повторил невероятное достижение Мэджика Джонсона

Лука Дончич в матче регулярного чемпионата против Чикаго (101:117) стал седьмым баскетболистом в истории, которому удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов и 15 результативных передач (36+16+15).

Помимо Дончича аналогичные матчи проводили Оскар Робертсон, Уилт Чемберлен, Мэджик Джонсон, Ларри Берд и два действующих игрока – Джеймс Харден и Никола Йокич.

При этом только Джонсон собирал 30+15+15 в более молодом возрасте, чем Дончич, которому в феврале исполнится только 22 года.

В текущем сезоне Лука Дончич в среднем за игру набирает по 28,3 очка, 10,2 подбора и 9,4 передачи.