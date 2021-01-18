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Дончич повторил невероятное достижение Мэджика Джонсона
Очередной рекорд от словенца
Лука Дончич в матче регулярного чемпионата против Чикаго (101:117) стал седьмым баскетболистом в истории, которому удалось набрать как минимум 30 очков, 15 подборов и 15 результативных передач (36+16+15).
Помимо Дончича аналогичные матчи проводили Оскар Робертсон, Уилт Чемберлен, Мэджик Джонсон, Ларри Берд и два действующих игрока – Джеймс Харден и Никола Йокич.
При этом только Джонсон собирал 30+15+15 в более молодом возрасте, чем Дончич, которому в феврале исполнится только 22 года.
В текущем сезоне Лука Дончич в среднем за игру набирает по 28,3 очка, 10,2 подбора и 9,4 передачи.
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