Михайлюк не набрал очков в матче с Майами

Детройт на выезде уступил Майами и остался в группе аутсайдеров Восточной конференции.

Святослав Михайлюк в матче с действующим финалистом плей-офф отыграл 13 минут – украинец не реализовал 3 броска с игры, но собрал 4 подбора, отдал 4 результативных передачи, сделал 2 перехвата и завершил игру с показателем полезности «+3».

В сезоне 2020-2021 Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 1,6 подбора и 1,2 передачи.

Майами – Детройт 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)