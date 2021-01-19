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Михайлюк не набрал очков в матче с Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Но все равно был эффективен

Михайлюк не набрал очков в матче с Майами
Новина українською

Детройт на выезде уступил Майами и остался в группе аутсайдеров Восточной конференции.

Святослав Михайлюк в матче с действующим финалистом плей-офф отыграл 13 минут – украинец не реализовал 3 броска с игры, но собрал 4 подбора, отдал 4 результативных передачи, сделал 2 перехвата и завершил игру с показателем полезности «+3».

В сезоне 2020-2021 Михайлюк в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 1,6 подбора и 1,2 передачи.

Майами – Детройт 113:107 (24:36, 31:25, 33:19, 25:27)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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