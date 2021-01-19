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НБА: Бруклин обыграл Милуоки, Лейкерс упустили победу над Голден Стэйтом

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Бруклин обыграл Милуоки, Лейкерс упустили победу над Голден Стэйтом
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Нью-Йорк – Орландо 91:84 (19:13, 28:25, 19:16, 25:30)

Атланта – Миннесота 108:97 (29:25, 29:26, 20:20, 30:26)

Портленд – Сан-Антонио 104:125 (28:32, 26:27, 28:28, 22:38)

Мемфис – Финикс 108:104 (18:24, 34:24, 25:27, 31:29)

Торонто – Даллас 116:93 (22:18, 25:29, 34:25, 35:21)

Бруклин – Милуоки 125:123 (28:34, 29:22, 37:33, 31:34)

Чикаго – Хьюстон 125:120 (28:16, 36:36, 29:34, 32:34)

Лейкерс – Голден Стэйт 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)

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В статье: НБА Милуоки Бакс Бруклин Нетс
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