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Сочный блок-шот звезды Майами – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты игрового дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил лучшие моменты понедельника.
На первом месте оказался зрелищный блок-шот форварда Майами Бэма Адебайо на лидере Детройта Джерами Гранте.
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