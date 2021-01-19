Будивельник расторг контракт с украинским форвардом

Киевский Будивельник объявил о досрочном расторжении контракта с украинским форвардом Александром Фурсом.

Фурс в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 9 матчей. В среднем за игру он набирал по 2,2 очка и 2,2 подбора.

Будивельник с показателем 6-9 занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч на внутренней арене Строители проведут 22 января на выезде против БК Запорожье.