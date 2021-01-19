  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник расторг контракт с украинским форвардом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник расторг контракт с украинским форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

Строители отказались от игрока

Будивельник расторг контракт с украинским форвардом
Новина українською

Киевский Будивельник объявил о досрочном расторжении контракта с украинским форвардом Александром Фурсом.

Фурс в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 9 матчей. В среднем за игру он набирал по 2,2 очка и 2,2 подбора.

Будивельник с показателем 6-9 занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч на внутренней арене Строители проведут 22 января на выезде против БК Запорожье.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк не набрал очков в матче с Майами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...