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Будивельник расторг контракт с украинским форвардом
Строители отказались от игрока
Киевский Будивельник объявил о досрочном расторжении контракта с украинским форвардом Александром Фурсом.
Фурс в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 9 матчей. В среднем за игру он набирал по 2,2 очка и 2,2 подбора.
Будивельник с показателем 6-9 занимает 8-е место в турнирной таблице Суперлиги.
Следующий матч на внутренней арене Строители проведут 22 января на выезде против БК Запорожье.
Ранее UA-Футбол
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